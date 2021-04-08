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СБУ: бойовик "ЛНР" влаштувався на роботу в сервісний центр МВС

Четвер, 8 квітня 2021, 18:26
СБУ: бойовик ЛНР влаштувався на роботу в сервісний центр МВС

Служба безпеки України викрила і затримала колишнього співробітника так званої "спецслужби" терористів "МДБ ЛНР", який переїхав на підконтрольну українській владі територію через РФ і працевлаштувався у структуру Міністерства внутрішніх справ.

Джерело: СБУ, прокуратура Луганщини

Деталі: За даними слідства, зловмисник незаконно обійняв посаду адміністратора одного з територіальних сервісних центрів МВС у Херсонській області. Під час оформлення на роботу він надав сфальсифіковані документи. За оперативною інформацією, він мав можливість передавати інформацію із закритих баз даних представникам бойовиків.

Співробітники спецслужби встановили, що чоловік упродовж 2015-2016 років був "оперативним співробітником" так званого "міністерства державної безпеки ЛНР".

У складі незаконного збройного формування "оперуповноважений" збирав інформацію про місця дислокації та засоби безпеки адмінбудівель органів державної влади та правоохоронних органів України, займався насадженням антиукраїнської ідеології серед місцевого населення та створював безпечні умови для функціонування окупаційної адміністрації РФ в Луганській області.

Він, зокрема, вербував громадян по обидві сторони лінії розмежування і залякував проукраїнськи налаштоване населення, зазначають в СБУ.

У 2016 році він покинув тимчасово окуповану територію Луганщини через Російську Федерацію. Пізніше - влаштувався адміністратором до одного з територіальних сервісних центрів МВС

Силовики затримали правопорушника в одному із житлових районів Нової Каховки на Херсонщині. У ході санкціонованих обшуків за місцем проживання та в офісі оперативники виявили документи, які будуть долучені до доказової бази. Також вилучено дві тротилові шашки із електродетонаторами.

 

Зловмиснику повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України, створенні незаконних збройних формувань, незаконному поводженні з вибуховими речовинами.

Зазначається, що наразі суд вже арештував підозрюваного.

Українська правда

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Теми: СБУтероризмОРДЛОХерсонська область
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