Зеленський відвідав позиції ЗСУ за 80 метрів від противника – ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що представники влади мають регулярно відвідувати передові позиції Збройних Сил на Донбасі, а особливо, коли відбувається загострення.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Українські можновладці повинні бути тут. Хоча б по черзі. Це дуже важливо. Важливо, перш за все, військовим. Важливе розуміння, що їх підтримує влада, що влада не ховається в кабінетах, а перебуває там, де дійсно складно. Там, де дійсно люди – герої. Там, де дійсно люди вирішують долю України, захищаючи її. Хто буде працювати у високих кабінетах, якщо не буде кому захищати країну?"

Деталі: У Офісі президента зазначають, що глава держави відвідав позиції наших військових, що розташовані за 80 метрів від противника та перебувають під постійним снайперським вогнем.

"На цій ділянці фронту українських захисників постійно обстрілюють ворожі снайпери, територію навколо заміновано. Внаслідок обстрілів зруйновано навколишню інфраструктуру", – йдеться в повідомленні.

Також президент відвідав ділянку, де нещодавно були вбиті четверо наших військових. та двоє отримали поранення.

"Дуже складна ділянка. Четверо наших військових були вбиті окупантами. Ще двох було поранено. Тобто шість людей. На жаль, була така ситуація, один військовий, який допомагав і рятував їх, загинув, підірвався на міні", – сказав Володимир Зеленський.

Що передувало: Перебуваючи з робочою поїздкою на Донбасі, президент Володимир Зеленський відвідав позиції на передньому краї оборони, де зафіксовано найбільшу кількість порушень режиму всеосяжного та сталого припинення вогню.

Чому це важливо: З кінця березня на Донбасі спостерігається загострення. Збройні формування РФ вдаються до постійних провокацій та порушень режиму припинення вогню. Вранці 8 квітня російсько-окупаційні війська вбили бійця ОС, це 11-та втрата за два тижні.