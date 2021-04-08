Новини 8 квітня: війська РФ біля кордону, спалах COVID у Києві та Запоріжжі

Російські війська стали великим табором недалеко від кордону з Україною – розслідувачі, "Найгірший спалах": Київ відкриває для COVID-хворих пологові й дитячі лікарні, – актуальні новини 8 квітня.

Про нарощування російських військ біля кордону

Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) виявила польовий табір російських військ у Воронезькій області – за 150-250 км від українського кордону.

Окрім того, десантні й артилерійські катери Каспійської флотилії РФ здійснюють міжфлотський перехід у Чорне море під приводом навчань.

Тим часом Путін у телефонній розмові з Меркель поскаржився, що Київ цілеспрямовано загострює ситуацію на лінії зіткнення на Донбасі. Канцлерка Німеччини зажадала, щоб РФ припинила нарощування військової потужності біля українських кордонів.

Водночас заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив: якщо Київ почне бойові дії на Донбасі, то це стане "початком кінця України", оскільки Росія готова захищати жителів регіону.

Про спалах COVID у Києві та Запоріжжі

У Києві готуються приймати хворих із коронавірусом у пологових будинках, дитячих лікарнях та протитуберкульозному диспансері.

Найгірша ситуація у Запорізькій області, яка перейшла до "червоної" карантинної зони, спостерігається у Запоріжжі - деякі лікарні заповнені на 100%.

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