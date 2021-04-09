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У Білому домі натякнули, коли чекати на санкції проти Росії

П'ятниця, 9 квітня 2021, 07:10

Санкції проти Росії з боку США будуть оголошені не раніш як наступного тижня.

Джерело: прессекретарка Білого дому Джен Псакі, слова якої оприлюднені на сайті відомства

Деталі: Зокрема Псакі зазначила, що точно виключає можливість того, що санкції оголосять цього тижня.

На запитання, чи виключає вона санкції і наступного тижня, Псакі відповіла: "Там я вже нічого виключати не буду".

Передісторія:

  • Напередодні стало відомо, що чиновники адміністрації президента США Джо Байдена завершили розвідувальну перевірку можливих правопорушень Росії, таких як втручання у вибори США і хакерська атака SolarWinds. 
  • У зв’язку з цим США можуть незабаром оголосити про відповідні заходи. Зокрема мова йде про видворення російських розвідників у США під дипломатичним прикриттям та про санкції щодо людей, близьких до президента Росії Володимира Путіна.

Теми: СШАРосіясанкції


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