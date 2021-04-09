У Білому домі натякнули, коли чекати на санкції проти Росії

Санкції проти Росії з боку США будуть оголошені не раніш як наступного тижня.

Джерело: прессекретарка Білого дому Джен Псакі, слова якої оприлюднені на сайті відомства

Деталі: Зокрема Псакі зазначила, що точно виключає можливість того, що санкції оголосять цього тижня.

На запитання, чи виключає вона санкції і наступного тижня, Псакі відповіла: "Там я вже нічого виключати не буду".

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