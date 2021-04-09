У Білому домі натякнули, коли чекати на санкції проти Росії
П'ятниця, 9 квітня 2021, 07:10
Санкції проти Росії з боку США будуть оголошені не раніш як наступного тижня.
Джерело: прессекретарка Білого дому Джен Псакі, слова якої оприлюднені на сайті відомства
Деталі: Зокрема Псакі зазначила, що точно виключає можливість того, що санкції оголосять цього тижня.
На запитання, чи виключає вона санкції і наступного тижня, Псакі відповіла: "Там я вже нічого виключати не буду".
Передісторія:
- Напередодні стало відомо, що чиновники адміністрації президента США Джо Байдена завершили розвідувальну перевірку можливих правопорушень Росії, таких як втручання у вибори США і хакерська атака SolarWinds.
- У зв’язку з цим США можуть незабаром оголосити про відповідні заходи. Зокрема мова йде про видворення російських розвідників у США під дипломатичним прикриттям та про санкції щодо людей, близьких до президента Росії Володимира Путіна.