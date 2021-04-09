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Окупанти 15 разів порушили “тишу” на Донбасі, облаштовують нові позиції

П'ятниця, 9 квітня 2021, 07:40
Окупанти 15 разів порушили “тишу” на Донбасі, облаштовують нові позиції

8 квітня окупанти 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, в районі оперативно-тактичного угруповання "Північ", збройні формування РФ відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів поблизу селища Луганське.

У районі оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Пісків та Водяного на Приазов’ї ворог відкривав вогонь з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Широкиного ворог використовував великокаліберні кулемети, а біля селища Невельське – станкові протитанкові гранатомети.

Повідомляється, що на обстріли окупантів наші захисники відкривали вогонь у відповідь.  

Крім того, в районі Водяного противник двічі здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури.

Також окупанти проводили інженерні роботи з облаштування нових оборонних позицій у бік лінії розмежування – поблизу Широкиного.

У напрямку Зайцевого ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2 (протипіхотна міна осколкова натяжної дії).

Нагадаємо: У четвер в районі проведення ООС загинув військовослужбовець з Миколаївщини Денис Юшко.

Українська правда

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Теми: війнаРосіяДонбас
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