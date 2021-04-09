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У Туреччині розглядають посилення обмежень на тлі рекорду в 55 тисяч заражень

П'ятниця, 9 квітня 2021, 09:21
У Туреччині розглядають посилення обмежень на тлі рекорду в 55 тисяч заражень

Турецькі експерти пропонують більш жорсткі заходи з метою контролю COVID-19, при цьому деякі пропонують навіть повністю заблокувати країну протягом всього священного ісламського місяця Рамадан, оскільки кількість щоденних випадків зросла майже до 55 000, що є найвищим щоденним показником.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

"Збільшення заражень триває. Локдауну вихідних днів буде недостатнім для ліквідації пожежі", - заявив декан медичної школи Стамбульського університету Туфак Тюкек.

За словами Османа Мюфтюоглу, іншого медичного експерта, найближчі дні будуть особливо складними, оскільки поширення вірусу "всередині будинків" прискорилося. За його словами, вірус почав швидко поширюватися між членами сім'ї всередині їх домівок.

За даними міністерства охорони здоров’я Туреччини, 7 квітня по всій країні було зареєстровано 54 740 нових випадків коронавірусу.

Фарук Айдин, професор з Технічного університету Караденіз у причорноморській провінції Трабзон, запропонував повний локдаун під час Рамадану, а уряд планує закрити ресторани та кафе в робочі дні.

Він наголосив, що це був би найкращий варіант, оскільки "попереду гірші дні".

Рамадан розпочнеться 13 квітня і триватиме до 12 травня.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 7 квітня наголосив, заявивши, що країна хоче значного зменшення кількості випадків коронавірусу до кінця місяця, коли практикуючі мусульмани будуть постити.

7 квітня загальнонаціональна кількість померлих зросла на 276 і склала 32 943.

Згідно з офіційними даними, Туреччина ввела понад 17,96 мільйонів доз вакцин, починаючи з 14 січня.

Більше 10,55 мільйонів людей отримали перші дози, тоді як другі дози отримали понад 7,41 мільйона людей.

"Українська правда" в Threads

Теми: Туреччинакоронавірус
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