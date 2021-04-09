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Київське КП, яке демонтує кіоски, закидали зеленкою і фарбою

П'ятниця, 9 квітня 2021, 09:52
Київське КП, яке демонтує кіоски, закидали зеленкою і фарбою
ФОТО З FACEBOOK ТКАЧЕНКА

Невідомі особи закидали будівлі КП "Київблагоустрій" зеленкою та залишили на паркані написи "Банда", "Злодії", "Геть".

Джерело: директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко та керівник КП "Київблагоустрій" Микола Бойко у Facebook

Пряма мова Ткаченка: "Ось такий "добрий ранок" у Департаменті міського благоустрою та КП "Київблагоустрій". Розписані стіни та огорожа комунального закладу, розкидані по території лампочки із зеленкою, пошкоджені авто". 

 
Фото з Facebook Ткаченка

Деталі: За словами Ткаченка, на місті вже працює слідчо-оперативна група. 

 
Фото з Facebook Ткаченка

Бойко додав, що це продовження історії з погрозами, які він отримав днем раніше біля свого будинку.

 
Фото з Facebook Ткаченка

Що було раніше: 8 квітня керівник КП "Київблагоустрій" Микола Бойко заявив, що знайшов під воротами свого будинку пляшки із "коктейлями Молотова" і записку з погрозами.

Бойко пов’язує погрози зі своєю професійною діяльністю, оскільки очолюване ним підприємство серед іншого займається демонтажем незаконних МАФів і на місцях демонтажу працівникам КП уже неодноразово погрожували фізичною розправою.

Він нагадав, що останній такий випадок стався 24 березня під час демонтажу тимчасових споруд на Троєщині. Тоді невідомі блокували машини, пошкодили спецтехніку підприємства і переслідували співробітників.

Українська правда
Теми: Київмісцева влада
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