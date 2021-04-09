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Дві третини українців вірять, що Росія може напасти на Україну 

П'ятниця, 9 квітня 2021, 11:22

Приблизно дві третини громадян України, опитаних "Рейтингом", оцінюють імовірність повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну як високу або середню. 

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6-7 квітня

Деталі: 36% опитаних оцінюють ймовірність повномасштабного вторгнення Росії в Україну, як високу, 31% – як середню, 15% – низьку, 12% – говорять, що загрози немає. 

У порівнянні з груднем 2018 року, коли відбулося захоплення Росією українських моряків, кількість тих, хто вважає, що загроза є високою, зросла майже у півтори рази. 

Показово, що зараз у можливість нападу більше вірять на заході й у центрі України, ніж на півдні та сході. А от вікова різниця в поглядах незначна. 

 
 

Довідка: Соціологи "Рейтинга" 6-7 квітня опитали 2500 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім окупованих територій Криму та Донбасу. Це були телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. 

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0% 

Передісторія: 

  • 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.
  • 1 квітня українська розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України, а президент Володимир Зеленський провів таємну нараду щодо загострення на Донбасі та можливого нападу Росії. 
  • Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як 26 березня окупанти на Донбасі вбили чотирьох українських військових, а Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.
  • Посли країн-членів НАТО 1 квітня провели термінову зустріч у Брюсселі, щоб обговорити нещодавній сплеск насильства на Донбасі та накопичення російських військ біля українських кордонів.
  • Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) знайшла відео, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку, при цьому маскує її номерні знаки.
  • Речник президента РФ Дмитро Пєсков 2 квітня вкотре звинуватив Україну у провокаціях на Донбасі.

Теми: соціологіяопитуванняРосіявійна


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