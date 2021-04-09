Дві третини українців вірять, що Росія може напасти на Україну 

Приблизно дві третини громадян України, опитаних "Рейтингом", оцінюють імовірність повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну як високу або середню.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6-7 квітня

Деталі: 36% опитаних оцінюють ймовірність повномасштабного вторгнення Росії в Україну, як високу, 31% – як середню, 15% – низьку, 12% – говорять, що загрози немає.

У порівнянні з груднем 2018 року, коли відбулося захоплення Росією українських моряків, кількість тих, хто вважає, що загроза є високою, зросла майже у півтори рази.

Показово, що зараз у можливість нападу більше вірять на заході й у центрі України, ніж на півдні та сході. А от вікова різниця в поглядах незначна.

Довідка: Соціологи "Рейтинга" 6-7 квітня опитали 2500 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім окупованих територій Криму та Донбасу. Це були телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%

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