Дві третини українців вірять, що Росія може напасти на Україну
Приблизно дві третини громадян України, опитаних "Рейтингом", оцінюють імовірність повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну як високу або середню.
Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6-7 квітня
Деталі: 36% опитаних оцінюють ймовірність повномасштабного вторгнення Росії в Україну, як високу, 31% – як середню, 15% – низьку, 12% – говорять, що загрози немає.
У порівнянні з груднем 2018 року, коли відбулося захоплення Росією українських моряків, кількість тих, хто вважає, що загроза є високою, зросла майже у півтори рази.
Показово, що зараз у можливість нападу більше вірять на заході й у центрі України, ніж на півдні та сході. А от вікова різниця в поглядах незначна.
Довідка: Соціологи "Рейтинга" 6-7 квітня опитали 2500 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім окупованих територій Криму та Донбасу. Це були телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%
Передісторія:
- 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.
- 1 квітня українська розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України, а президент Володимир Зеленський провів таємну нараду щодо загострення на Донбасі та можливого нападу Росії.
- Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як 26 березня окупанти на Донбасі вбили чотирьох українських військових, а Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.
- Посли країн-членів НАТО 1 квітня провели термінову зустріч у Брюсселі, щоб обговорити нещодавній сплеск насильства на Донбасі та накопичення російських військ біля українських кордонів.
- Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) знайшла відео, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку, при цьому маскує її номерні знаки.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков 2 квітня вкотре звинуватив Україну у провокаціях на Донбасі. Секретар РНБОУ Олексій Данілов заявив, що на загострення конфлікту може піти лише Володимир Путін, Україна ж не планує ні загострень, ні провокацій.