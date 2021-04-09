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Зросла кількість українців, які вірять у кращі стосунки зі США при Байдені

П'ятниця, 9 квітня 2021, 11:25

43% українців вірять, що після приходу до влади у США Джо Байдена відносини між Україною та Америкою покращаться.

Джерело: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6-7 квітня

Дослівно: "43% переконані, що відносини між Україною та США покращаться після приходу до влади Джо Байдена (у лютому 2020 року таких було 38%)".

 

Деталі: Водночас 41% говорять, що відносини між країнами не зміняться. 6% очікують погіршення. 

68% зазначили, що чули про першу телефонну розмову між президентом Володимиром Зеленським та Байденом (21% – багато чули, 47% – щось чули). 32% нічого про це не знають.

50% позитивно ставляться до цієї новини, 35% – нейтрально, лише 9% – негативно. 

 

Серед тих, хто добре знає про розмову двох президентів, майже 70% позитивно ставляться до цього факту.

Дослідження тривало 6-7 квітня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера опитали 2500 респондентів у віці від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2%.

Передісторія: 

Українська правда
Теми: УкраїнаСШАопитуванняБайден


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