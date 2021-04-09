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Прем'єрку Норвегії оштрафували на майже 2000 євро за порушення коронаправил

П'ятниця, 9 квітня 2021, 12:15
Прем'єрку Норвегії оштрафували на майже 2000 євро за порушення коронаправил

Норвезька поліція заявила в п'ятницю, що оштрафувала прем'єр-міністра Ерну Солберг за порушення правил соціального дистанціювання під час організації сімейних зборів на святкування її дня народження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Прем’єрці виписали штраф на 20 000 норвезьких крон (майже 2 тисячі євро), повідомив начальник поліції Оле Саєверуд.

Прем'єрка Норвегії вже вибачилась за те, що відсвяткувала своє 60-річчя з 13 членами сім'ї на гірському курорті, незважаючи на урядову заборону на заходи за участі понад 10 осіб.

"Ми запланували вечерю в ресторані, який, на нашу думку, відповідав коронавірусним рекомендаціям. Це було в ресторані, де ми забронювали три окремих столики і дотримувалися дистанції", - сказала Солберг.

Вечірка з нагоди дня народження викликала критику, в тому числі з боку підопічного Солберг - міністра охорони здоров'я Норвегії.

Хоча в більшості таких випадків поліція не виставляла б штрафу, прем'єр-міністр перебуває на передовій роботи уряду щодо введення обмежень, зазначила поліція.

"Українська правда" в Threads

Теми: НорвегіякарантинCovid-2019штрафикоронавірус
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