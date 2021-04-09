У справі про звірське катування на Черкащині з'явилися ще троє підозрюваних копів

Прокурори повідомили про підозру начальнику та двом співробітникам одного із відділів поліції у Городищі за причетність до катування хлопця 6 лютого.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "Під час досудового розслідування встановлена причетність ще двох працівників карного розшуку, які своїми діями фактично сприяли здійсненню катування з боку своїх колег, або ж допомагали приховати цей факт, а також начальника відділу поліції, який не повідомив у компетентні органи про вчинення його підлеглими зазначених дій.

Одному із оперативних співробітників відділу поліції повідомлено про підозру у катуванні та затриманні особи із подальшою відмовою визнати факт затримання, іншому правоохоронцю, який безпосередньо не брав участі у катуванні, однак знищував сліди його вчинення – за фактом приховування злочину, та начальнику відділу поліції – за фактом затримання особи із подальшою відмовою визнати факт затримання та приховування злочину, вчиненому його підлеглими".

Нагадаємо: У Києві 7 лютого повідомили про підозру в катуванні двом старшим дільничним офіцерам поліції з Черкаської області, внаслідок якого постраждалий отримав тілесні ушкодження: забій м’яких тканин обличчя, голови та спини, травматичне видалення зубів верхньої щелепи.

Зараз вони перебувають під вартою.