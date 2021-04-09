Денісова б’є на сполох через погіршення здоров’я політв’язня Приходька
Стан здоров'я кримчанина, політв’язня Олега Приходька, якого засудили за сфабрикованою справою до 5 років позбавлення волі – погіршується, але керівництво російського СІЗО не надає належної медичної допомоги.
Джерело: омбудсмен Людмила Денісова у Telegram
Пряма мова Денісової: "Він скаржиться на загострення хронічних хвороб та постійний біль у нижніх кінцівках, що супроводжується їх набряками, які не зникають близько місяця. Бездіяльність з боку працівників слідчого ізолятора №1 м. Ростова-на-Дону, а саме ненадання належної медичної допомоги, може призвести до безповоротної втрати здоров’я.
Такі дії стосовно Приходька є порушенням пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН та розцінюються як катування, чи нелюдське або таке, що принижує її гідність, поводження".
Деталі: Денісова звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з вимогою провести повне медичне обстеження та надати відповідний комплекс лікування Приходьку.
Передісторія:
- 8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук в Олега Приходька в селі Орехове в окупованому Росією Криму. Силовики вилучили в нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку й домашні CD-диски.
- 9 жовтня 2019 року Приходько був затриманий.
- Активіста звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові та підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.
- Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону засудив Приходька до 5 років ув'язнення в колонії суворого режиму.