Денісова б’є на сполох через погіршення здоров’я політв’язня Приходька

Стан здоров'я кримчанина, політв’язня Олега Приходька, якого засудили за сфабрикованою справою до 5 років позбавлення волі – погіршується, але керівництво російського СІЗО не надає належної медичної допомоги.

Джерело: омбудсмен Людмила Денісова у Telegram

Пряма мова Денісової: "Він скаржиться на загострення хронічних хвороб та постійний біль у нижніх кінцівках, що супроводжується їх набряками, які не зникають близько місяця. Бездіяльність з боку працівників слідчого ізолятора №1 м. Ростова-на-Дону, а саме ненадання належної медичної допомоги, може призвести до безповоротної втрати здоров’я.

Такі дії стосовно Приходька є порушенням пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН та розцінюються як катування, чи нелюдське або таке, що принижує її гідність, поводження".

Деталі: Денісова звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з вимогою провести повне медичне обстеження та надати відповідний комплекс лікування Приходьку.

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