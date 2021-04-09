Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Денісова б’є на сполох через погіршення здоров’я політв’язня Приходька

П'ятниця, 9 квітня 2021, 14:01
Денісова б’є на сполох через погіршення здоров’я політв’язня Приходька

Стан здоров'я кримчанина, політв’язня Олега Приходька, якого засудили за сфабрикованою справою до 5 років позбавлення волі – погіршується, але керівництво російського СІЗО не надає належної медичної допомоги.

Джерело: омбудсмен Людмила Денісова у Telegram

Пряма мова Денісової: "Він скаржиться на загострення хронічних хвороб та постійний біль у нижніх кінцівках, що супроводжується їх набряками, які не зникають близько місяця. Бездіяльність з боку працівників слідчого ізолятора №1 м. Ростова-на-Дону, а саме ненадання належної медичної допомоги, може призвести до безповоротної втрати здоров’я.

Такі дії стосовно Приходька є порушенням пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН та розцінюються як катування, чи нелюдське або таке, що принижує її гідність, поводження".

Деталі: Денісова звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з вимогою провести повне медичне обстеження та надати відповідний комплекс лікування Приходьку.

Передісторія:

  • 8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук в Олега Приходька в селі Орехове в окупованому Росією Криму. Силовики вилучили в нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку й домашні CD-диски.
  • 9 жовтня 2019 року Приходько був затриманий.
  • Активіста звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові та підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.
  • Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону засудив Приходька до 5 років ув'язнення в колонії суворого режиму. 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: омбудсменполітв'язніКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
омбудсмен
Україну досі не допустили до полонених в Угорщині, вони фактично в ізоляції – Лубінець
Угорщина порушила міжнародне право, коли прийняла від РФ полонених українців – Лубінець
Офіс омбудсмена знає про 240 випадків вилучення дітей у біженців з України в країнах ЄС
Останні новини
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
23:01
ОновленоУкраїною "мандрує" кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: