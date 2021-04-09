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Нацпрокуратура Польщі продовжила розслідування Смоленської катастрофи

П'ятниця, 9 квітня 2021, 15:50
Фото ria.ru

Національна прокуратура Польщі повідомила про продовження розслідування Смоленської катастрофи, в якій загинув президент Лех Качинський, до 31 грудня цього року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

За даними прокуратури, "проводяться доказові дії з метою обробки нової інформації, що дозволяє пояснити причини катастрофи літака TU154m з номером 101".

Інформація прокуратури також показує, що експерти міжнародної групи експертів, що складалася з вчених з Польщі, Португалії, Данії та Швейцарії, видали попередні висновки щодо причин смерті та характеру травм, виявлених під час повторних розтинів жертв катастрофи. "Команда працює над оформленням додаткових висновків. Наразі до прокуратури подано 58 таких висновків. Завершення роботи Міжнародної групи експертів та видання остаточного висновку, що буде останнім етапом роботи групи медичних експертів відбудеться не раніше, ніж до кінця 2021 року ", - зазначила прокуратура.

Своєю чергою експерти іншої міжнародної групи, що складається з експертів із США, Ірландії, Британії та Угорщини, систематично вивчають надані їм докази. Ця команда була створена для підготовки спільного письмового висновку щодо обставин, перебігу та причин катастрофи Ту-154М.

Прокуратура наголосила, що слідча група систематично надсилає нагадування компетентним російським органам щодо виконання раніше нереалізованих запитів про міжнародну правову допомогу. Також прокуратура подала заяву про повернення уламків.

Відсутність позитивного визнання польських заяв російською владою унеможливлює здійснення процесуальних етапів, важливих для провадження.

Нагадаємо, що рівно рік тому у відповідь на запитання журналістів прокуратура повідомила, що розслідування перебуває на вирішальному етапі.

Як відомо, 10 квітня 2010 року неподалік від аеродрому "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився польський літак Ту-154.

У катастрофі загинуло 96 осіб, зокрема президент Лех Качинський. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.

 

Теми: Польщакатастрофи


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