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Бойовики обстріляли з гранатометів позиції ЗСУ біля Луганського – ООС

П'ятниця, 9 квітня 2021, 19:41

З початку цієї доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік населеного пункту Луганське противник здійснив обстріл позицій наших захисників з автоматичних станкових гранатометів".

Деталі: Бойових втрат серед військовослужбовців немає. 

Нагадаємо:

  • Збройні формування Росії і її найманці почали обладнувати нові оборонні позиції в бік лінії розмежування на Донбасі. 

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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