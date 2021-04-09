Бойовики обстріляли з гранатометів позиції ЗСУ біля Луганського – ООС
П'ятниця, 9 квітня 2021, 19:41
З початку цієї доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік населеного пункту Луганське противник здійснив обстріл позицій наших захисників з автоматичних станкових гранатометів".
Деталі: Бойових втрат серед військовослужбовців немає.
Нагадаємо:
- Збройні формування Росії і її найманці почали обладнувати нові оборонні позиції в бік лінії розмежування на Донбасі.
Українська правда