Бойовики обстріляли з гранатометів позиції ЗСУ біля Луганського – ООС

З початку цієї доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік населеного пункту Луганське противник здійснив обстріл позицій наших захисників з автоматичних станкових гранатометів".

Деталі: Бойових втрат серед військовослужбовців немає.

Нагадаємо: