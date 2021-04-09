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Стрілянина в потязі: одного офіцера покарали, іншого – заарештували

П'ятниця, 9 квітня 2021, 20:29
Стрілянина в потязі: одного офіцера покарали, іншого – заарештували

Одного учасника стрілянини у потязі "Костянтинівка – Київ" притягли до адміністративної відповідальності, іншого відправили під варту на 60 днів. 

Джерело: Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил у Facebook 

Деталі: Так, одного офіцера спецзв’язку визнали винним у скоєнні адміністративних правопорушень, зокрема у недбалому ставленні до військової служби при виконанні службових обов’язків щодо доставки кореспонденції у визначені строки, вчинене в умовах особливого періоду; бездіяльності під час вчинення правопорушення підлеглим; розпивання алкогольних напоїв та невжиття заходів для відсторонення від обов’язків військової служби нетверезої особи. За такі порушення йому призначили 20 діб арешту на гауптвахті. 

Іншому офіцеру, який підозрюється у хуліганстві, погрозі або насильстві працівнику правоохоронного органу, суд призначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, без визначення розміру застави. 

Слідство за фактом вчинення офіцером спецзв’язку стрільби в електропотязі продовжується.

Передісторія:

  • 6 квітня "Укрзалізниця" повідомила, що у вагоні поїзда №126 сполученням Костянтинівка – Київ двоє військовослужбовців почали стріляти з табельної зброї. Зазначалося, що зловмисників зняли з поїзда, ніхто не постраждав, але поїзд затримується.
  • Національна поліція пізніше повідомила подробиці події: двоє військових закрилися в купе потягу, стріляли з вогнепальної зброї та погрожували правоохоронцям. До операції залучили спецпризначенців КОРД і затримали озброєних чоловіків. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження
  • Вогнепальну зброю в купе потягу № 126 сполученням Костянтинівка – Київ застосували військовослужбовці Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, наразі їх звільнили із займаних посад.

Українська правда
Теми: Укрзалізницясуд
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