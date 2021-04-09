Стрілянина в потязі: одного офіцера покарали, іншого – заарештували

Одного учасника стрілянини у потязі "Костянтинівка – Київ" притягли до адміністративної відповідальності, іншого відправили під варту на 60 днів.

Джерело: Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил у Facebook

Деталі: Так, одного офіцера спецзв’язку визнали винним у скоєнні адміністративних правопорушень, зокрема у недбалому ставленні до військової служби при виконанні службових обов’язків щодо доставки кореспонденції у визначені строки, вчинене в умовах особливого періоду; бездіяльності під час вчинення правопорушення підлеглим; розпивання алкогольних напоїв та невжиття заходів для відсторонення від обов’язків військової служби нетверезої особи. За такі порушення йому призначили 20 діб арешту на гауптвахті.

Іншому офіцеру, який підозрюється у хуліганстві, погрозі або насильстві працівнику правоохоронного органу, суд призначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, без визначення розміру застави.

Слідство за фактом вчинення офіцером спецзв’язку стрільби в електропотязі продовжується.

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