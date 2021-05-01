ВООЗ внесла вакцину Moderna у список рекомендованих до екстреного використання

Всесвітня організація охорони здоров'я перерахувала ефективність вакцини проти коронавірусу Moderna, яку рекомендує для екстреного використання.

Джерело: AFP, Reuters

Дослівно заява ВООЗ: "Мета цього рішення полягає в тому, щоб якомога швидше зробити доступними ліки, вакцини та діагностику для вирішення надзвичайної ситуації".

Деталі: Помічник генерального директора ВООЗ Маріангела Сімао заявила в п'ятницю, що важливо мати більше вакцин проти ковіду у зв'язку з проблемами їх постачання, в тому числі з Індії – через спалах коронавірусу.

Це дозволить розподілити вакцину за системою COVAX.

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