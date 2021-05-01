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ВООЗ внесла вакцину Moderna у список рекомендованих до екстреного використання

Субота, 1 травня 2021, 01:43
ВООЗ внесла вакцину Moderna у список рекомендованих до екстреного використання

Всесвітня організація охорони здоров'я перерахувала ефективність вакцини проти коронавірусу Moderna, яку рекомендує для екстреного використання.

Джерело: AFP, Reuters

Дослівно заява ВООЗ: "Мета цього рішення полягає в тому, щоб якомога швидше зробити доступними ліки, вакцини та діагностику для вирішення надзвичайної ситуації".

Деталі: Помічник генерального директора ВООЗ Маріангела Сімао заявила в п'ятницю, що важливо мати більше вакцин проти ковіду у зв'язку з проблемами їх постачання, в тому числі з Індії – через спалах коронавірусу.

Це дозволить розподілити вакцину за системою COVAX.

Передісторія:

  • Компанія Moderna з Кембриджа (штат Массачусетс), яка ніколи не випускала продукцію, отримала схвалення регулюючого органу для швидкого переходу до випробувань на людях у березні, пропустивши роки випробувань на тваринах, які є нормою при розробці вакцин.
  • Компанія Moderna наприкінці лютого заявила, що розробила оновлену версію своєї вакцини проти COVID-19, яка має допомогти в боротьбі зі штамом коронавируса з ПАР.
  • Американська компанія Moderna дещо знизила показник ефективності розробленої нею вакцини від коронавірусу після третьої фази досліджень.

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціякоронавірус
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