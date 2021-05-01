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США прагнуть, щоб для України двері в НАТО залишалися відчинені – Держдеп

Субота, 1 травня 2021, 04:41

Представник Держдепу заявив, що адміністрація Байдена прагне, аби Україна могла працювати відповідно до стандартів для претендентів на вступ у НАТО.

Джерело: В.о. помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Адміністрація Байдена продовжує прагнути, аби двері в НАТО залишалися відчинені для претендентів, коли вони будуть готовими виконувати відповідні вимоги й зобов’язання".

Деталі: За його словами, Сполучені Штати "безумовно, прагнуть забезпечити, щоб така держава як Україна могла працювати відповідно до цих стандартів".

Рікер нагадав, що Україна виконує Річну національну програму, яка дозволяє взаємодіяти з Альянсом, а також має статус партнера НАТО з розширеними можливостями, що забезпечує цілу низку преференцій.

Багато з цього, вказав представник Держдепу, передбачає послідовне виконання Україною глибоких та всебічних реформ.

"Це є частиною необхідних зусиль для побудови більш стабільної, демократичної, процвітаючої та вільної України. І ми будемо продовжувати нашу взаємодію (з українською стороною – ред.) в усіх цих сферах", – підкреслив Рікер.

Нагадаємо: Україна звернулася до НАТО з проханням про участь у Програмі розширених можливостей 1 листопада 2019 року. 

На початку травня 2020 року віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко заявив, що Україна готова приєднатися до програми.

Північноатлантична рада у червні 2010 року визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО.

Теми: УкраїнаСШАНАТО


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