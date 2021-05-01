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В Індії, що б'є рекорди захворюваності, через пожежу загинуло 18 COVID-пацієнтів

Субота, 1 травня 2021, 10:46
NIRNAY KAPOOR/TWITTER

У суботу внаслідок пожежі в лікарні для хворих на COVID-19 на заході Індії загинуло 18 пацієнтів, водночас країна встановила черговий світовий антирекорд - більше 400 тисяч виявлених хворих за добу.

Джерело: AP

Деталі: Пожежа сталася в Welfare Hospital в місті Бхаруч у штаті Гуджарат.

За даними поліції, загоряння виникло у відділенні COVID-19 на першому поверсі, вогонь був погашений протягом години. Причина з'ясовується.

31 пацієнт був врятований працівниками лікарні й пожежними, їхній стан стабільний. Вісімнадцять людей загинули в результаті пожежі і диму, перш ніж рятувальники змогли дістатися до них.

23 квітня в районі Вірар на околиці Мумбаї в результаті пожежі у відділенні інтенсивної терапії загинули 13 пацієнтів із COVID-19.

У суботу Індія встановила ще один щоденний світовий рекорд із 401 993 новими випадками, їх загальна кількість перевищила 19,1 мільйона.

Українська правда
Теми: Індіякоронавірус


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