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Глава Мюнхенської конференції вважає необхідним захист від Росії в Європі

Субота, 1 травня 2021, 13:24

Глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер вважає, що стійка система безпеки Європи може бути розроблена тільки з Росією, але багатьом європейським країнам потрібний захист від РФ.

Про це заявив в інтерв'ю газеті Passauer Neue Presse, випуск якої виходить в суботу, 1 травня, передає "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Примусові заходи, такі як санкції, необхідні, щоб змінити російські розрахунки", - сказав він.

Але в той же час він додав, що обмежувальні заходи завжди повинні йти разом із запрошенням до діалогу.

На думку Ішингера, зараз відповідальність за поліпшення відносин лежить на Росії.

Він також висловився за те, щоб Євросоюз навчився використовувати "мову сили" і так довів би свою здатність брати участь у світовій політиці на рівних з США і Китаєм.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ РФ оголосило у п’ятницю персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких - віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі.

Крім того, у "чорний список" РФ потрапили: Іварс Аболіньш, голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ; Маріс Балтіньш, директор Центру державної мови Латвії; Жак Мер, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи; Йорг Раупах, керівник прокуратури Берліна; Оса Скотт, голова Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Швеції; Ільмар Томуск, глава Мовного департаменту Естонії.

"Українська правда" у Threads

Теми: НімеччинаРосія
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