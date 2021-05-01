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Лікар-антивакцинатор помер від коронавірусу

Субота, 1 травня 2021, 17:06
Лікар-антивакцинатор помер від коронавірусу
Ілюстративне фото, hindustantimes

Днями від коронавірусу помер кенійський лікар Стівен Каранджа, що був послідовним противником Covid-вакцинації й пропагував інші, на його думку, дієві способи боротьби з хворобою.

Джерело: BBC

Пряма мова Каранджи у листі, що датований березнем 2021 року: "Щеплення від цього захворювання (Covid - УП) абсолютно непотрібне, і це викликає підозри щодо просування вакцини".

Деталі: Каранджа помер у четвер, 29 квітня. За тиждень до цього його госпіталізували з ускладненнями, викликаними коронавірусом.

Каранджа очолював Асоціацію католицьких лікарів Кенії. Він виступав за парові інгаляції та таблетки гідроксихлорохіну при лікуванні коронавірусу і намагався довести непотрібність вакцинації.

Всесвітня організація охорони здоров'я та інші регулятори наголошували на неправдивості заяв лікаря.

Каранджа через свої альтернативні погляди наразився стався конфлікт з католицькою церквою. Конференція католицьких єпископів Кенії відмежувалася від поглядів Каранджи стосовно Covid-щеплення.

Лікар стверджував, що є медикаменти, які нібито "були перепрофільовані та ефективно використовуються для лікування Covid-19".

На різних форумах він виступав за специфічні, не визнані медиками методи лікування, зокрема парові інгаляції та коктейль з ліків, що не були схвалені ВООЗ для лікування Covid-19.

Стівен Каранджа
Стівен Каранджа
CitizenGO

Передісторія:

Кенієць був активним борцем проти щеплень взагалі, а не лише проти Covid-вакцинації.

У 2019 році він очолив рух проти вакцинації школярок від раку шийки матки, заявивши, що укол проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) начебто не потрібен, тому що цей вірус вражає лише тих, "чий спосіб життя містить безвідповідальну сексуальну поведінку". У 2014 році його асоціація виступила проти урядової компанії з вакцинації жінок проти правця, стверджуючи, що це нібито була стерилізація, хоча місцеві органи охорони здоров'я, ВООЗ та дитяче агентство ООН Unicef заявляли, що вакцина - безпечна.

В обох випадках уряд продовжував вакцинацію, але через заяви Каранджи деякі громадяни були залякані і виступали проти щеплень.

Лікар також був відомим борцем проти абортів.

Нагадаємо:

  • Кенія отримала близько мільйона доз вакцини в рамках глобальної ініціативи Covax. В країні виявлено понад 160 тисяч хворих, коронавірус забрав життя 2707 людей.
  • У березні, після різкого спалаху інфекції, кенійський уряд запровадив ще один карантин, обмеживши пересування у низці регіонів.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусАфрика
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