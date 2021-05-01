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На Донбасі гібридні війська РФ здійснили 5 обстрілів, поранено бійця ЗСУ

Субота, 1 травня 2021, 18:11
На Донбасі гібридні війська РФ здійснили 5 обстрілів, поранено бійця ЗСУ

Протягом поточної доби, 1 травня, на Донбасі зафіксували 5 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних збройних формувань, один український воїн отримав поранення.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: У штабі зазначають, що неподалік населених пунктів Піски та Шуми бойовики відкривали вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, а біля селища Південне – ще й з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту Новгородське противник вів обстріли зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

В районі населеного пункту Водяне, застосувавши безпілотний літальний апарат, російсько-окупаційні війська скинули осколкові гранати ВОГ-17 на позиції українських військових.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Дослівно: "Внаслідок ворожого вогню 1 військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь".

Нагадаємо: Інформація про військового, якого було поранено 1 травня, з'явилася ще у ранковому зведенні у суботу.

Українська правда
Теми: війнаДонбасРосіяЗбройні силиООС
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