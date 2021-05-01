Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прем'єр-Ліга: "Динамо" громить "Ворсклу", "Шахтар" переміг "Дніпро-1"

Субота, 1 травня 2021, 21:50
Прем'єр-Ліга: Динамо громить Ворсклу, Шахтар переміг Дніпро-1

Київське "Динамо" у матчі 24-го туру вже у статусі чемпіона розгромило на виїзді полтавську "Ворсклу" з рахунком 5:1.

Поєдинок пройшов у Полтаві у суботу, 1 травня.

Кияни швидко відкрили рахунок у грі. На шостій хвилині після пасу від Олександра Караваєва Віталій Буяльський пробиває голкіпера "Ворскли" - 1:0. На 15-й хвилині рахунок стає 2:0. Буяльский оформив дубль, а асистував йому знову Караваєв. На 20-й хвилині після перегляду ВАР рефері Віктор Копієвський ставить сумнівний 11-метровий удар у ворота "Динамо" за начебто фол Іллі Забарного на Руслану Степанюку. З 11-ти метрів Владислав Кулач пробив у верхній кут воріт Георгія Бущана - 2:1.

Ще в першому таймі "Динамо" збільшує перевагу, а хет-трик записав на свій рахунок Віталій Буяльський - 3:1.

Заключна 45-хвилинка нічого не змінила в грі обох команд, а динамівці забили ще два м'яча у ворота господарів. На 64-й хвилині після чергового асисту від Караваєва Жерсон Родрігеш ударом з 11-ти метрів робить рахунок - 4:1.

Закріпив розгром "Ворскли" на 85-й точним ударом з кута воротарського майданчика Сідклей - 5:1.

Ще в одному матчі туру за суботу "Шахтар" у Києві на НСК "Олімпійський" переміг "Дніпро-1" з рахунком 2:1. На м'ячі Дентінью та Тете команда з Дніпра відповіда голом Олексія Хобленка вже в доданий арбітром час.

Микола Аврамчук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футболспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
футбол
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Останні новини
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
23:01
ОновленоУкраїною "мандрує" кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: