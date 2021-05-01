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Прем'єр-Ліга: "Динамо" громить "Ворсклу", "Шахтар" переміг "Дніпро-1"

Субота, 1 травня 2021, 21:50

Київське "Динамо" у матчі 24-го туру вже у статусі чемпіона розгромило на виїзді полтавську "Ворсклу" з рахунком 5:1.

Поєдинок пройшов у Полтаві у суботу, 1 травня.

Кияни швидко відкрили рахунок у грі. На шостій хвилині після пасу від Олександра Караваєва Віталій Буяльський пробиває голкіпера "Ворскли" - 1:0. На 15-й хвилині рахунок стає 2:0. Буяльский оформив дубль, а асистував йому знову Караваєв. На 20-й хвилині після перегляду ВАР рефері Віктор Копієвський ставить сумнівний 11-метровий удар у ворота "Динамо" за начебто фол Іллі Забарного на Руслану Степанюку. З 11-ти метрів Владислав Кулач пробив у верхній кут воріт Георгія Бущана - 2:1.

Ще в першому таймі "Динамо" збільшує перевагу, а хет-трик записав на свій рахунок Віталій Буяльський - 3:1.

Заключна 45-хвилинка нічого не змінила в грі обох команд, а динамівці забили ще два м'яча у ворота господарів. На 64-й хвилині після чергового асисту від Караваєва Жерсон Родрігеш ударом з 11-ти метрів робить рахунок - 4:1.

Закріпив розгром "Ворскли" на 85-й точним ударом з кута воротарського майданчика Сідклей - 5:1.

Ще в одному матчі туру за суботу "Шахтар" у Києві на НСК "Олімпійський" переміг "Дніпро-1" з рахунком 2:1. На м'ячі Дентінью та Тете команда з Дніпра відповіда голом Олексія Хобленка вже в доданий арбітром час.

Микола Аврамчук, УП


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