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Астронавти Crew Dragon повертаються на Землю — вони провели в космосі 167 днів

Неділя, 2 травня 2021, 07:37
Астронавти Crew Dragon повертаються на Землю — вони провели в космосі 167 днів
NASA / TWITTER

Американський космічний корабель Crew Dragon компанії Ілона Маска SpaceX відстикувався від Міжнародної космічної станції та почав повернення на Землю після 167 днів у космосі.

Джерело: NASA у Twitter, "Укрінформ"

Дослівно  NASA: "Розстикування підтверджено! Після 167 днів у космосі – максимальної кількості для американського космічного корабля з моменту останньої місії Skylab в 1974 році - астронавти SpaceX Crew-1 NASA повертаються додому".

Деталі: До складу місії Crew-1 входять астронавти NASA Шеннон Вокер, Віктор Гловер и Майкл Гопкінс, а також фахівець Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїча Ногучі. 

Прибуття екіпажу на Землю очікується о 9:57 за Києвом. Капсула з астронавтами приводниться в Мексиканській затоці поблизу штату Флорида.

Нагадаємо: Crew-1 — перша з шести регулярних місій до МКС компанії Маска за контрактом з NASA.

"Українська правда" у Threads

Теми: космосМаск
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