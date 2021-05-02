Головні новини суботи і ночі: 10 млн доз Pfizer, Верховний суд про Вірастюка

У Верховному суді скасували протокол ЦВК, яким Василя Вірастюка визнано переможцем в окрузі 87, Україна уклала контракт з Pfizer щодо додаткових 10 млн доз вакцини – актуальні новини 1 травня.

Про Вірастюка

Велика палата Верховного суду визнала протиправним та скасувала протокол Центральної виборчої комісії, яким кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка визнано переможцем в окрузі 87 на Івано-Франківщині. Окрім того, Велика палата визнала протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів в окрузі №87.

Таке рішення мотивовано серед іншого тим, що при встановленні результатів голосування в окрузі 87 ЦВК не було забезпечено перевірку всіх порушень, що були допущені та на які посилались учасники виборчого процесу.

Таким чином Велика палата частково задовольнила апеляційну скаргу суперника Вірастюка Олександра Шевченка.

Про Pfizer

Україна уклала контракт з американською фармацевтичною компанією Pfizer щодо постачання додаткових 10 млн доз вакцини проти COVID-19. Тобто загалом протягом року Україна отримає 20 млн доз.

Згідно з домовленостями, перші поставки за цим контрактом – 500 тисяч доз – Україна отримає вже в травні-червні 2021 року, 4,5 млн доз – у третьому кварталі (липень-вересень), решту 15 млн доз – у четвертому кварталі цього року.

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