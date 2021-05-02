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Вже 755 тисяч українців отримали щеплення проти коронавірусу

Неділя, 2 травня 2021, 11:48

Протягом суботи в Україні вакцинували проти Covid ще 2,6 тисячі осіб.

Джерело: повідомлення міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook

Пряма мова: "2 661 людина щеплена проти COVID-19 за добу 1 травня 2021 року".

Деталі: За даними МОЗ, в Україні 754 926 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 754 924 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 290 осіб.

Нагадаємо: Україна уклала контракт з американською фармацевтичною компанією Pfizer щодо постачання додаткових 10 млн доз вакцини проти COVID-19.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус


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