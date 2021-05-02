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Німеччина поверне Нігерії старожитності, вивезені у колоніальну добу

Неділя, 2 травня 2021, 13:52
Фото: picture alliance

Німеччина до кінця року планує передати Нігерії стародавні артефакти, відомі як Бенінські бронзи.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Deutsche Welle, відповідна угода була вже підписана урядами двох країн.

Більшість артефактів походять із королівського палацу Беніна (нинішня Нігерія), який було розграбовано британським експедиційним корпусом у 1897 році під час військової експедиції до королівства. 

Зараз вони розкидані по європейських музеях. У Німеччині переважна їх більшість зберігаються у Берлінському етнологічному музеї та у Форумі Гумбольд.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас назвав угоду "поворотним пунктом у нашому підході до колоніальної історії". "Ми інтенсивно працюємо місяцями, щоб створити рамкові умови для цього...Ми поставили питання про музейну співпрацю з Африкою на політичний порядок денний і прагнули до діалогу з нашими нігерійськими партнерами, архітектором та ініціаторами музею Беніну",- стверджує він.

Відповідно до міждержавної угоди до 15 червня має бути проведена інвентаризація всіх предметів, після чого їх подальшу передачу буде вирішено на зустрічі 29 червня.

Нігерія може попросити відтермінування передачі – наразі у країні немає приміщення, де старожитності знаходилися та експонувалися б у безпеці. Також частина бронз може залишитися для експонування у Німеччині.

Теми: НімеччинаАфрика


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