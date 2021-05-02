Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Польща просить Чехію не дозволяти "абортний туризм" - ЗМІ

Неділя, 2 травня 2021, 15:39
Польща просить Чехію не дозволяти абортний туризм - ЗМІ
Протестувальниці у Польщі

Чеські ЗМІ оприлюднили лист польського тимчасово повіреного (особи, що тимчасово виконує повноваження посла) у Чехії Антонія Вреги, адресованого чеським МОЗ та МЗС.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на портал Respekt.cz, у листі йдеться про внесення змін до закону про аборти, які наразі розглядає верхня палата чеського парламенту.

Зміни у законодавство мають врегулювати умови, на яких іноземки можуть робити аборти у Чехії.

Висловивши повагу суверенітету Чехії, законодавчому процесу та думці більшості чеського суспільства щодо абортів, дипломат додає:  "однак ми також очікуємо аналогічного ставлення та поваги до демократичних процесів та культурних цінностей (у Польщі) з боку Чехії", - пише Врега. 

Польський дипломат впевнений – дана ініціатива призведе до розвиту "абортного туризму" з Польщі, де аборти повністю заборонені, до Чехії.

"Тому ми сприймаємо як прикрість з точки зору чесько-польських відносин, якщо законодавчі пропозиції щодо легалізації комерційного абортного туризму відкрито виправдовуються наміром обійти польське законодавство, що захищає ненароджене людське життя, і якщо ці пропозиції мають закликати громадян Польщі до порушення польських законів",- додає він.

Польський портал Onet.pl вже звернувся до МЗС із проханням підтвердити достовірність цього листа, проте наразі не отримав відповіді.

Нагадаємо,від початку року аборти у Польщі стали  де-факто повністю заборонені. Від 28 січня на території країни не можна перервати вагітність, навіть якщо плід має діагностовані важкі та невиліковні патології. Аборти залишаються легальними лише у випадку зґвалтування, інцесту або загрози здоров’ю та життю матері. 

Це рішення призвело до потужних протестів у країні, які тривають й донині.

Детальніше про ситуацію з абортами у Польщі - читайте у статті "Рішення, що розкололо країну: як Польща остаточно заборонила аборти".

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаЧехія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Польща
На українсько-польському кордоні зросли черги
Голова Міноборони Польщі пережив вотум недовіри через падіння ракети
Прем’єр Польщі приїхав в Україну вшанувати жертв Волинської трагедії
Останні новини
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: