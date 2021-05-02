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Польща просить Чехію не дозволяти "абортний туризм" - ЗМІ

Неділя, 2 травня 2021, 15:39
Протестувальниці у Польщі

Чеські ЗМІ оприлюднили лист польського тимчасово повіреного (особи, що тимчасово виконує повноваження посла) у Чехії Антонія Вреги, адресованого чеським МОЗ та МЗС.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на портал Respekt.cz, у листі йдеться про внесення змін до закону про аборти, які наразі розглядає верхня палата чеського парламенту.

Зміни у законодавство мають врегулювати умови, на яких іноземки можуть робити аборти у Чехії.

Висловивши повагу суверенітету Чехії, законодавчому процесу та думці більшості чеського суспільства щодо абортів, дипломат додає:  "однак ми також очікуємо аналогічного ставлення та поваги до демократичних процесів та культурних цінностей (у Польщі) з боку Чехії", - пише Врега. 

Польський дипломат впевнений – дана ініціатива призведе до розвиту "абортного туризму" з Польщі, де аборти повністю заборонені, до Чехії.

"Тому ми сприймаємо як прикрість з точки зору чесько-польських відносин, якщо законодавчі пропозиції щодо легалізації комерційного абортного туризму відкрито виправдовуються наміром обійти польське законодавство, що захищає ненароджене людське життя, і якщо ці пропозиції мають закликати громадян Польщі до порушення польських законів",- додає він.

Польський портал Onet.pl вже звернувся до МЗС із проханням підтвердити достовірність цього листа, проте наразі не отримав відповіді.

Нагадаємо,від початку року аборти у Польщі стали  де-факто повністю заборонені. Від 28 січня на території країни не можна перервати вагітність, навіть якщо плід має діагностовані важкі та невиліковні патології. Аборти залишаються легальними лише у випадку зґвалтування, інцесту або загрози здоров’ю та життю матері. 

Це рішення призвело до потужних протестів у країні, які тривають й донині.

Детальніше про ситуацію з абортами у Польщі - читайте у статті "Рішення, що розкололо країну: як Польща остаточно заборонила аборти".

Теми: ПольщаЧехія


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