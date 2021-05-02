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ООС: 1 обстріл з початку доби, без втрат

Неділя, 2 травня 2021, 18:00
ООС: 1 обстріл з початку доби, без втрат

З початку доби в районі Операції об'єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню, українські військові не постраждали.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "З початку доби було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Зокрема, неподалік населеного пункту Катеринівка російські окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. Бойових втрат серед наших захисників немає".

Деталі: Разом з тим, Українська сторона СЦКК повідомляє, що окупанти продовжують мінувати поля і дороги на тимчасово окупованих територіях України.

Вперше 28 квітня БПЛА СММ середнього радіусу дії виявив близько 1350 протитанкових мін у двох полях біля Верхньошироківського, неподалік Донецька. Трохи далі від того-ж населеного пункту виявлено ще 130 протитанкових мін та 4 міни були виявлені на блокпосту біля населеного пункту Хрещатицьке.

29 квітня у полі за 1,5 км від Сигнального, що поблизу Донецька, БПЛА Місії уперше зафіксував близько 600 мін, які належать збройним формуванням. 98 протитанкових мін, встановлених нещодавно, БПЛА ОБСЄ виявив неподалік населеного пункту Олександрівка.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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