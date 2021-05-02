Держсекретар США обговорив із прем'єром Чехії "підривні й смертоносні" дії РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен в ході телефонної розмови обговорив із прем'єром Чехії Андрієм Бабішем дестабілізуючі дії Росії в Чехії.

Джерело: Держдепартамент США

Дослівно: "Держсекретар Блінкен підкреслив солідарність США з Чеською Республікою в її мужній відповіді на підривні й смертоносні дії Росії на чеській землі.

Держсекретар Блінкен і прем'єрміністр Бабіш погодилися з необхідністю збереження єдності і рішучості у відповідь на дестабілізуючі дії Росії".

Деталі: Як зазначається в повідомленні, рішення уряду Чехії виключити "Росатом" з тендеру на АЕС "Дуковани" і значно скоротити присутність російської розвідки в Празі підвищили безпеку Чехії і альянсу НАТО.

Передісторія:

17 квітня Чехія заявила, що висилає 18 російських дипломатів та звинуватила РФ у організації вибуху військового складу.

Йдеться про вибух, що стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії, та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів.

Також у Чехії заявили, що російська компанія "Росатом" буде виключена з участі в тендері на будівництво нового блоку на АЕС "Дуковани".

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