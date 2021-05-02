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В Україну йде похолодання

Неділя, 2 травня 2021, 23:37

Короткочасні дощі пройдуть у понеділок у східній та південно-східній частині України, температура повітря в ряді регіонів дещо знизиться.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 3 травня вночі в Україні, крім західних областей, невеликий дощ. Вдень у східній та південно-східній частині короткочасні дощі, місцями грози, на решті територій без опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім південних і східних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, у західній частині 4-9° тепла. Вдень у західних, північних та Вінницькій областях 11-16°, на решті територій 19-24°.

 

У Києві в ніч на понеділок невеликий дощ, удень без опадів. Температура вночі 8-10°, вдень 13-15°.

У вівторок, 4 травня, в Україні без істотних опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 1-6° тепла, в північних, місцями центральних і західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, на півдні країни 5-10° тепла. Вдень 4 травня 10-15° тепла, в південних і східних областях 13-18°.

 

У Києві у вівторок без істотних опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

Теми: погода


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