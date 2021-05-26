Через переслідування після протестів 17-річний білорус наклав на себе руки – правозахисники

Через переслідування за участь у серпневих протестах у Мінську 17-річний білорус Дмитро Стаховський, фігурант кримінального провадження, наклав на себе руки.

Джерело: правозахисний центр "Вясна"

Деталі: Хлопець пригнув із 16-го поверха. Перед цим він залишив допис у соціальній мережі "Вконтакте" (заборонена в Україні – УП). Він пояснив свій вчинок тим, що його "переслідує Слідчий комітет".

Правозахисники кажуть, що Стаховський був сиротою та мешкав у гуртожитку. Саме начебто працівники гуртожитку вказали на нього як на учасника протестів. Після цього він став фігурантом кримінальної справи за статтею "масові заворушення".

"Якби на мене не продовжували морально тиснути, думаю, я б не зважився на такий жахливий вчинок як суїцид. Але мої сили закінчувались", – йдеться у передсмертному дописі хлопця.

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