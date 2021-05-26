Через переслідування після протестів 17-річний білорус наклав на себе руки – правозахисники
Через переслідування за участь у серпневих протестах у Мінську 17-річний білорус Дмитро Стаховський, фігурант кримінального провадження, наклав на себе руки.
Джерело: правозахисний центр "Вясна"
Деталі: Хлопець пригнув із 16-го поверха. Перед цим він залишив допис у соціальній мережі "Вконтакте" (заборонена в Україні – УП). Він пояснив свій вчинок тим, що його "переслідує Слідчий комітет".
Правозахисники кажуть, що Стаховський був сиротою та мешкав у гуртожитку. Саме начебто працівники гуртожитку вказали на нього як на учасника протестів. Після цього він став фігурантом кримінальної справи за статтею "масові заворушення".
"Якби на мене не продовжували морально тиснути, думаю, я б не зважився на такий жахливий вчинок як суїцид. Але мої сили закінчувались", – йдеться у передсмертному дописі хлопця.
Передісторія:
- Після виборів президента у Білорусі у серпні 2020 року в країні почались масові протести, оскільки Олександр Лукашенко захопив владу та проголосив себе переможцем.
- Мітинги жорстко придушувались, силовики неодноразово було помічені в катуваннях та знущаннях як над учасниками протестів, так і над взагалі не причетними до них.
- Майже всі лідери опозиції залишили країну, а тих, хто не виїхав – кинули за грати.
- Новим кроком придушення опозиційних настроїв стала примусова посадка в аеропорту Мінська літака, який прямував із Афін до Вільнюса. З нього зняли опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. Невдовзі у мережі з’явилось два відео, де затримані "визнають провину", говорячи завчений текст.