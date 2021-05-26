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Через переслідування після протестів 17-річний білорус наклав на себе руки – правозахисники

Середа, 26 травня 2021, 20:06
Дмитро Стаховський

Через переслідування за участь у серпневих протестах у Мінську 17-річний білорус Дмитро Стаховський, фігурант кримінального провадження, наклав на себе руки. 

Джерело: правозахисний центр "Вясна"

Деталі: Хлопець пригнув із 16-го поверха. Перед цим він залишив допис у соціальній мережі "Вконтакте" (заборонена в Україні – УП). Він пояснив свій вчинок тим, що його "переслідує Слідчий комітет". 

Правозахисники кажуть, що Стаховський був сиротою та мешкав у гуртожитку. Саме начебто працівники гуртожитку вказали на нього як на учасника протестів. Після цього він став фігурантом кримінальної справи за статтею "масові заворушення". 

"Якби на мене не продовжували морально тиснути, думаю, я б не зважився на такий жахливий вчинок як суїцид. Але мої сили закінчувались", – йдеться у передсмертному дописі хлопця. 

 

Передісторія:

  • Після виборів президента у Білорусі у серпні 2020 року в країні почались масові протести, оскільки Олександр Лукашенко захопив владу та проголосив себе переможцем. 
  • Мітинги жорстко придушувались, силовики неодноразово було помічені в катуваннях та знущаннях як над учасниками протестів, так і над взагалі не причетними до них. 
  • Майже всі лідери опозиції залишили країну, а тих, хто не виїхав – кинули за грати.
  • Новим кроком придушення опозиційних настроїв стала примусова посадка в аеропорту Мінська літака, який прямував із Афін до Вільнюса. З нього зняли опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. Невдовзі у мережі з’явилось два відео, де затримані "визнають провину", говорячи завчений текст

Теми: Білорусь


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