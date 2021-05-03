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В Чехії хочуть з червня щеплювати від COVID-19 всіх дорослих

Понеділок, 3 травня 2021, 02:20

В Чехії вакцинація проти COVID-19 з червня стане доступною для всіх громадян віком від 16 років.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на  прем’єра Чехії Андрія Бабіша

Деталі: Бабіш зазначив, що "в червні ми відкриємо вакцинацію для всіх вікових категорій", однак це відбудеться в тому разі, якщо темп вакцинації буде не нижчим, ніж зараз.

З 5 травня реєструватися на щеплення зможуть жителі Чехії віком від 50 до 54 років – за попередніми оцінками, це близько 690 тисяч осіб. Якщо запасів вакцини вистачить, вікову планку щотижня знижуватимуть на 5 років.

Нагадаємо:

  • Вакцинація в Чехії почалася 27 грудня.
  • Станом на 2 травня 20% чехів отримали щонайменше одну дозу вакцини, 9,4% - дві дози.

Теми: вакцинаціяЧехія


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