В Чехії хочуть з червня щеплювати від COVID-19 всіх дорослих
Понеділок, 3 травня 2021, 02:20
В Чехії вакцинація проти COVID-19 з червня стане доступною для всіх громадян віком від 16 років.
Джерело: "Укрінформ" з посиланням на прем’єра Чехії Андрія Бабіша
Деталі: Бабіш зазначив, що "в червні ми відкриємо вакцинацію для всіх вікових категорій", однак це відбудеться в тому разі, якщо темп вакцинації буде не нижчим, ніж зараз.
З 5 травня реєструватися на щеплення зможуть жителі Чехії віком від 50 до 54 років – за попередніми оцінками, це близько 690 тисяч осіб. Якщо запасів вакцини вистачить, вікову планку щотижня знижуватимуть на 5 років.
Нагадаємо:
- Вакцинація в Чехії почалася 27 грудня.
- Станом на 2 травня 20% чехів отримали щонайменше одну дозу вакцини, 9,4% - дві дози.