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Білоруська опозиція планує акцію протесту на 9 травня

Понеділок, 3 травня 2021, 05:30
Білоруська опозиція планує акцію протесту на 9 травня

9 травня білоруський опозиціонер Павло Латушко скликатиме акцію протесту в Білорусі.

Джерело: Латушко в інтерв’ю Redaktionsnetzwerk Deutschland

Пряма мова: "Я буду використовувати соціальні мережі, щоб закликати білорусів вийти на вулиці. Якби Лукашенко побив протестувальників 9 травня, він увійшов би в білоруську історію як фашист".

Деталі: За словами Латушка з літа минулого року заарештовано 35 тисяч людей. Є свідчення, що 4 646 осіб зазнали жорстоких тортур, а дев'ять були вбиті або померли в результаті жорстокого поводження. Тільки в сфері культури заарештовано 700 осіб, в тюрмах перебувають 13 журналістів. Крім того, парламент працює над новим законом про екстремізм, який дозволить стріляти в демонстрантів без попередження.

Латушко зазначає, що "репресії охопили всі верстви суспільства, і вони найгірші в Європі за останні 40 років".

Передісторія:

  • З серпня 2020 року в Білорусі тривають протести, пов’язані з оголошенням результатів президентських виборів, згідно з якими переміг білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Україна та багато європейських країнСША та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.
  • Після виборів Україна поставила на паузу міжнародні відносини з Білоруссю. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Київ готовий до співпраці з білоруською опозицією, за умови, що вони чітко артикулюють свою позицію щодо питання окупації Росією Криму та війни на Донбасі.
  • За даними правозахисного центру "Весна", з серпня 2020 року станом на травень 2021 року було порушено понад три тисячі кримінальних справ за порушення порядку проведення масових заходів і акцій протесту. Станом на 3 травня в Білорусі – 360 політичних в’язнів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусь
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