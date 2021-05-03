Білоруська опозиція планує акцію протесту на 9 травня

9 травня білоруський опозиціонер Павло Латушко скликатиме акцію протесту в Білорусі.

Джерело: Латушко в інтерв’ю Redaktionsnetzwerk Deutschland

Пряма мова: "Я буду використовувати соціальні мережі, щоб закликати білорусів вийти на вулиці. Якби Лукашенко побив протестувальників 9 травня, він увійшов би в білоруську історію як фашист".

Деталі: За словами Латушка з літа минулого року заарештовано 35 тисяч людей. Є свідчення, що 4 646 осіб зазнали жорстоких тортур, а дев'ять були вбиті або померли в результаті жорстокого поводження. Тільки в сфері культури заарештовано 700 осіб, в тюрмах перебувають 13 журналістів. Крім того, парламент працює над новим законом про екстремізм, який дозволить стріляти в демонстрантів без попередження.

Латушко зазначає, що "репресії охопили всі верстви суспільства, і вони найгірші в Європі за останні 40 років".

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