Головні новини неділі і ночі: роковини трагедії 2 травня, нові “червоні” зони

В Одесі в роковини подій 2 травня були Марш захисників міста в пам'ять євромайданівців та покладання квітів на Куликовому полі, у "червоній" зоні епідемічної небезпеки опинилися сім регіонів – актуальні новини 2 травня.

Про 2 травня

В Одесі відбулися акції до роковин трагедії 2 травня.

Біля імпровізованого меморіалу пам'яті Іванова та Бірюкова на перехресті Дерибасівської та Преображенської відбувся молебень священиків ПЦУ, сотні одеситів поклали квіти на місці їх загибелі. Уперше за сім років прийшли на місце смертельних поранень представників проукраїнських активістів два священики УПЦ МП.

Після вшанування пам'яті загиблих хвилиною мовчання люди вирушили колоною під державними прапорами центральними вулицями в напрямку пам'ятника Тарасу Шевченку, де відбувся мітинг проукраїнськи налаштованих одеситів.

В марші і мітингу взяло участь приблизно 1200 чоловік.

На Куликовому полі було покладання квітів до імпровізованого меморіалу загиблим представникам проросійських сил. Люди проходили через "фільтраційні" пункти, встановлені поліцією та нацгвардійцями, які забезпечують правопорядок.

Про "червоні" зони

Станом на ранок 2 травня в Україні у "червоній" зоні знаходяться Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

8 регіонів – у "помаранчевій" зоні. Мова про Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Кіровоградську, Луганську, Рівненську,Тернопільську та Черкаську області.

Водночас Київ та Київщина, а також Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська і Чернівецька області – у "жовтій" зоні.

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