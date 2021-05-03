У Києві та області очікується сильний вітер: що робити
Понеділок, 3 травня 2021, 09:31
У понеділок у Києві та області очікуються сильні пориви вітру.
Дослівно ДСНС: "За даними Укргідрометцентру, вдень 3 травня у Київській області пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)".
Деталі: У КМДА також попередили киян про сильні пориви вітру у понеділок вдень.
Там закликали при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Також у КМДА нагадали рекомендації фахівців під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Українська правда