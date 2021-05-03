У Києві та області очікується сильний вітер: що робити

У понеділок у Києві та області очікуються сильні пориви вітру.

Джерело: ДСНС, КМДА

Дослівно ДСНС: "За даними Укргідрометцентру, вдень 3 травня у Київській області пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)".

Деталі: У КМДА також попередили киян про сильні пориви вітру у понеділок вдень.

Там закликали при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Також у КМДА нагадали рекомендації фахівців під час сильного вітру: