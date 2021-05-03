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Єврокомісія закликала держави ЄС моніторити стічні води на коронавіруси

Понеділок, 3 травня 2021, 10:44
Єврокомісія закликала держави ЄС моніторити стічні води на коронавіруси

Європейська комісія закликає усі держави-члени ЄС з огляду на боротьбу з пандемією COVID-19 у майбутньому перевіряти стічні води на коронавіруси. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Важливо, щоб країни ЄС якнайшвидше встановили ефективні системи моніторингу стічних вод та забезпечили негайне надходження відповідних даних органам охорони здоров'я", - заявив єврокомісар з питань довкілля Віргініюс Сінкявічюс в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, оприлюдненому в неділю, 2 травня. 

За словами єврокомісара, мають бути використані усі наявні можливості для виявлення вірусу та його варіантів.

"Контроль за стічними водами може бути економним, швидким та надійним джерелом інформації про поширення вірусу та його варіантів серед населення", - зазначив Сінкявічюс. 

Така система моніторингу стічних вод може бути створена у термін до шести місяців, переконаний єврокомісар.

Йдеться про додатковий допоміжний інструмент моніторингу для ухвалення рішень державними органами охорони здоров'я, сказав єврокомісар. Він переконаний, що у містах та великих громадах мають брати по можливості дві проби зі стічних вод на тиждень, і якщо вірус в них відсутній, то можна казати про те, що це регіон з низьким ризиком поширення вірусу. 

При цьому Сінкявічюс послався на досвід Барселони, влада якої здійснює забір проб стічних вод для аналізу ситуації з вживанням наркотиків.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄСкоронавірусвода
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