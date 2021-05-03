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Цього року поліція передала до суду 6 справ про перешкоджання журналістам

Понеділок, 3 травня 2021, 11:41
Цього року поліція передала до суду 6 справ про перешкоджання журналістам
фото МВС

З початку року поліція передала до суду 6 справ, пов’язаних із перешкоджанням журналістській діяльності.

Джерело: директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко під час онлайн-дискусії Інституту масової інформації "Свобода преси. Український контекст", повідомляє сайт МВС

Деталі: Захід відбувся напередодні Всесвітнього дня свободи медіа, який відзначають 3 травня.

За словами Шевченка, протягом І кварталу 2021 року органами досудового розслідування Нацполіції розпочато досудове розслідування за 48 кримінальними правопорушеннями, пов’язаними з перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів.

Найбільше проваджень відкрили за ст. 171 (перешкоджання журналістській діяльності) – 37 проваджень, ще 11 – за ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) ККУ.

Зокрема, у Харківській області за фактом перешкоджання розпочали сім проваджень, у Запорізькій і Києві – по п’ять, у Закарпатській та Одеській – по чотири, у Донецькій, Львівській та Херсонській – по три, у Полтавській, Хмельницькій та Чернігівській – по два, у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Черкаській областях та ГУ Нацполіції в АР Крим – по одному.

До суду в першому кварталі передано шість справ (три справи за цей рік, три за минулий рік), з них за ст. 171 ККУ – п’ять (три в Києві та дві в Одеській області), одна – за ст. 345-1 (в Житомирській області). Водночас поліція закрила 12 кримінальних проваджень із 48.

Українська правда

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Теми: ЗМІполіція
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