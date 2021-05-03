"Путін не партнер": у Німеччині закликали ЄС зайняти чітку позицію щодо Росії

Агресивна російська зовнішня політика все ближче наближається до європейських кордонів, а тому Німеччині і ЄС слід зайняти чітку позиції щодо Росії.

Про це у колонці для The European написала Люція Путтріх, міністр у федеральних та європейських справах землі Гессен (ХДС), пише "Європейська правда".

"Росія Путіна поводиться не як надійний партнер ЄС і вже тим більше не як друг. Навпаки. Агресивна зовнішня політика Росії все ближче наближається до європейських кордонів. Це зачіпає всіх нас і має фактично викликати рефлекс солідарності в ЄС", - пише Путтріх.

Вона наголосила, що стан відносин ЄС з Росією є складним і "важкі окремі інциденти навряд чи можна перелічити повністю".

"Справа Навального, замовні вбивства в Німеччині, незаконна анексія Криму, поточне розміщення військ на кордоні з Україною, неприхована підтримка лівих і правих ворогів демократії по всій Європі, поставки зброї партнеру з НАТО Туреччині… Ресоветизація Росії йде повним ходом", - підкреслює Путтріх.

У протидії РФ ЄС повинен стати справжнім співтовариством солідарності у сфері зовнішньої політики і безпеки, наголошує Путтріх.

"Якщо на когось із нас нападуть, це вдарить по всіх нас. Це вимагає відчуття "Ми" в зовнішній політиці. Цього можна досягти, з одного боку, за рахунок сильного спільного голосу у зовнішній політиці, який черпає силу в єдності. З іншого боку, в довгостроковій перспективі потрібна добре оснащена європейська армія", - вважає Путтріх.

Вона наголосила, що Німеччині теж потрібно переосмислити своє ставлення до Росії.

"Ні. Зараз не час відмовлятися від Росії. Швидше, наша позиція повинна бути дуже ясною. Ми, тобто весь ЄС, не терпимо ніяких політичних вбивств, політичного ув'язнення або залякування. Ми рішуче реагуємо на провокації, незалежно від того, чи стосуються вони нас самих або наших друзів, і ми не дозволяємо розділяти себе політично або економічно. Нам потрібна чітка позиція, а не лінія найменшого опору", - йдеться у матеріалі.

Путтріх також висловила критику у зв’язку з тим, що Німеччина з "Північним потоком-2" стає союзником російської силової політики щодо своїх партнерів на сході.

Путтріх підкреслила, що США чітко позиціонують себе і показують Росії свої кордони, тож якщо ЄС хоче бути глобальним гравцем, він повинен також чітко визначати свою позицію.