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Посла Росії викличуть "на килим" в ЄС після санкцій проти європосадовців

Понеділок, 3 травня 2021, 14:39
Посла Росії викличуть на килим в ЄС після санкцій проти європосадовців

Високий представник ЄС Жозеп Боррель у понеділок 3 травня викличе посла Росії в Євросоюзі Володимира Чижова після оголошення високопосадовців ЄС небажаними в Росії. 

Про це з посиланням на джерела повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Боррель викличе російського посла в ЄС сьогодні після того, як віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова та президент Європарламенту Давід Сассолі були оголошені персонами нон грата в Росії", - повідомив Джозвяк у Twitter. 

30 квітня РФ оголосила персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких - віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі. 

Боррель назвав це рішення доказом того, що РФ продовжує дотримуватися шляху конфронтації.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄСРосіясанкції
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