Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Посла Росії викличуть "на килим" в ЄС після санкцій проти європосадовців

Понеділок, 3 травня 2021, 14:39

Високий представник ЄС Жозеп Боррель у понеділок 3 травня викличе посла Росії в Євросоюзі Володимира Чижова після оголошення високопосадовців ЄС небажаними в Росії. 

Про це з посиланням на джерела повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Боррель викличе російського посла в ЄС сьогодні після того, як віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова та президент Європарламенту Давід Сассолі були оголошені персонами нон грата в Росії", - повідомив Джозвяк у Twitter. 

30 квітня РФ оголосила персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких - віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі. 

Боррель назвав це рішення доказом того, що РФ продовжує дотримуватися шляху конфронтації.

Теми: ЄСРосіясанкції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський у Польщі підписав декларацію 5 країн

"Слуги" хочуть спростити оформлення паспортів для мешканців ОРДЛО

Єврокомісія пропонує дозволити в’їзд до ЄС вакцинованим туристам

Кількість випадків COVID в Україні мінімум удвічі вища за офіційну – опитування

фотоНа Закарпатті поширювали провокаційні листівки з помилкою

Індійський варіант коронавірусу дістався до Польщі

Усі новини...
ЄС
Єврокомісія пропонує дозволити в’їзд до ЄС вакцинованим туристам
Єврокомісія закликала держави ЄС моніторити стічні води на коронавіруси
Боррель: санкції РФ "неприйнятні та безпідставні"
Останні новини
15:02
В "Укргідроенерго" розкритикували новий механізм спецзобов'язань
14:47
Свято: у Києві за добу виявили лише 95 випадків COVID
14:39
Посла Росії викличуть "на килим" в ЄС після санкцій проти європосадовців
14:26
Мешканця Полтавщини підозрюють у нападі на журналіста
13:57
Президент Литви пообіцяв сприяти деокупації територій України
13:48
Зеленський у Польщі підписав декларацію 5 країн
13:39
Карантинні обмеження спровокували бум онлайн-продажів – звіт ООН
13:30
Британія приймає першу особисту зустріч міністрів G7 від початку пандемії
13:18
"Слуги" хочуть спростити оформлення паспортів для мешканців ОРДЛО
12:50
Єврокомісія пропонує дозволити в’їзд до ЄС вакцинованим туристам
Усі новини...