Вірменія зробила крок до розпуску парламенту і дострокових виборів

Парламент Вірменії на засіданні в понеділок не обрав Нікола Пашиняна прем'єр-міністром - це було зроблено для забезпечення проведення дострокових парламентських виборів відповідно до положень Конституції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на вірменську службу "Радіо Свобода".

В ході голосування за кандидатуру Пашиняна проголосував один депутат, 3 депутати проголосували "проти", 75 утрималися.

25 квітня Нікол Пашинян подав у відставку з поста прем'єр-міністра для проведення дострокових виборів 20 червня.

Згідно з вимогою Конституції, розпуск Національних зборів необхідний для проведення позачергових виборів. А парламент розпускається, якщо прем'єр-міністр не обирається двічі поспіль протягом двох тижнів після відставки прем'єра.

Раніше Нікол Пашинян заявляв, що двічі балотуватиметься у прем'єр-міністри для дотримання процедур.

Дві парламентські опозиційні фракції запевнили, що не висуватимуть свого кандидата на пост прем'єр-міністра.

Нагадаємо, З кінця лютого у Вірменії поглибилася політична криза, що почалася відразу після поразки країни у війні з Азербайджаном.

Криза поглибилася після того, як військові Генштабу виступили із заявою за звільнення прем’єра Нікола Пашиняна.

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