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У Німеччині викрили масштабну платформу дитячого порно у даркнеті

Понеділок, 3 травня 2021, 15:54
У Німеччині викрили масштабну платформу дитячого порно у даркнеті

У Німеччині та Парагваї провели низку обшуків і затримань у зв'язку з викриттям однієї з найбільших платформ дитячої порнографії у даркнеті під назвою Boystown. 

Про це у понеділок, 3 травня, повідомили у німецькому Федеральному відомстві у кримінальних справах (BKA), пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

За даними відомства, мережа налічувала понад 400 тисяч членів. Обшуки відбулися загалом у сімох місцях у землях Північний Рейн-Вестфалія, Баварія та Гамбург. При цьому відбулися затримання трьох осіб безпосередньо у Німеччині, одного німецького громадянина затримали за міжнародним ордером у Парагваї.

Трьох із затриманих, один з яких вже багато років проживає у Латинській Америці, підозрюють у адмініструванні порнографічної мережі. Ще один чоловік з Гамбурга був одним з найактивніших членів мережі, з липня 2019 року він опублікував у ній понад 3,5 тисячі матеріалів.

Усіх цих осіб затримали після обшуків у їхніх квартирах, які відбулися 14 та 15 квітня. З того часу вони перебувають під вартою. 

Чоловіка, заарештованого у Парагваї, найближчим часом мають видати німецьким правоохоронним органам.

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччинадіти
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