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Вашингтон не прагне ескалації, але готовий відповісти на дії Росії – Блінкен

Вівторок, 4 травня 2021, 01:55

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що США готові відповісти на "безрозсудні та агресивні" дії Росії.

Джерело: Блінкен під під час спільної з главою МЗС Британії прес-конференції у Лондоні, цитує Укрінформ.

Пряма мова: "Що стосується Росії, як уже сказав Домінік (Рааб – ред.), ми дуже уважно відстежуємо дії РФ і те, який курс вона вирішила обрати".

"Ми віддали би перевагу більш стабільним та передбачуваним відносинам. І якщо Росія рухатиметься на цьому напрямі, ми також (це робитимемо – ред)".

Деталі: Блінкен підкреслив, що президент Байден чітко заявляв впродовж тривалого часу, навіть ще до того, як став президентом: "Якщо Росія обирає шлях безрозсудних та агресивних дій, ми дамо відповідь".

Натомість, за словами Блінкена, це не означає, що Вашингтон прагне ескалації.

Він зауважив, що президент Байден "матиме можливість, коли зустрічатиметься з президентом Путіним, поговорити про це напряму".

При цьому Блінкен уточнив, що йдеться, передусім, про стратегічну стабільність у світі, а також у питаннях, у яких США і Росія мають глибокі розбіжності.

Але подальший розвиток відносин між Вашингтоном і Москвою, за його словами, залежатиме від того, який шлях оберуть у Кремлі.

Передісторія:

  • У Держдепартаменті США заявили, що дуже уважно стежать за відведенням російських військ від кордону з Україною.
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен в ході візиту до України 5-6 травня зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.
  • Росія стягувала свої війська до українського кордону, називаючи це "плановими навчаннями". Українська розвідка, журналісти-розслідувачі та американський Білий дім заявляли, що з 2014 року – це найбільша військова присутність російської армії біля українського кордону.

Знати більше: Відведення Росією військ не дуже міняє той факт, що війна триває: Євген Будерацький про ескалацію на Сході

Теми: СШАУкраїнаРосія


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