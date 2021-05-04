Під час протестів у Колумбії загинуло щонайменше 17 осіб

Під час протестів проти пропонованої урядом податкової реформи в Колумбії загинуло щонайменше 17 осіб і 800 отримали поранення.

Джерело: ВВС

Деталі: Офіс омбудсмена Колумбії підтвердив, що за п'ять днів протестів було вбито щонайменше 17 людей, проте не всі повідомлення про смерті перевірені.

Крім того, щонайменше 800 осіб отримали поранення під час зіткнень із поліцією у великих містах.

Крім того, згідно з підрахунками омбудсмена, серед постраждалих у сутичках були сотні поліцейських.

Що передувало: Марші почалися в середу з вимогою, щоб уряд відкликав пропозицію про реформу.

Податкова реформа, запропонована колумбійською владою, мала на меті розширити статті, що підлягають податку на додану вартість. Реформою також повинна була збільшити податки з фізичних і юридичних осіб та усувається низка пільг.

Уряд наполягав на тому, що реформа життєво важлива для стабілізації фінансів країни, підтримки її кредитного рейтингу і фінансування соціальних програм.

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