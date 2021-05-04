У ВООЗ назвали суму, необхідну для вакцинації дорослого населення світу

Директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що для завершення кампанії з вакцинації всього дорослого населення світу потрібно близько 65 млрд доларів.

Джерело: Гебреєсус під час прес-конференції, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Прискорений доступ до інструментів протидії COVID-19 (Access to COVID-19 Tools Accelerator) нині має фінансову діру у $19 млрд доларів. Ми підрахували, що наступного року нам необхідно буде ще від $35 до $45 млрд доларів на вакцинацію усього дорослого населення світу".

"Країни G7 здатні самостійно мобілізувати значну частину цих коштів й очолити світові зусилля із прискорення вакцинування у світі".

Деталі: За його словами, провідну роль у процесі збору коштів мають відіграти країни Великої сімки.

Водночас він додав, що людство "постало перед спільною загрозою, яку ми можемо здолати лише спільними діями".

Нагадаємо: Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус попередив, що світ знаходиться на межі "катастрофічного морального падіння" через нерівномірний розподіл вакцин проти Covid.