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Чоловік влаштував стрілянину на АЗС на Івано-Франківщині: двоє поранених

Вівторок, 4 травня 2021, 11:23

Мешканець Коломиї під час конфлікту на АЗС поранив з травматичного пістолета двох людей, згодом його затримали.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "Правоохоронці встановили та затримали зловмисника, який поранив двох чоловіків, вистріливши у них з травматичного пістолета. За даним фактом розпочато кримінальне провадження та з’ясовуються усі обставини події".

Деталі: Повідомлення про стрілянину на АЗС у селі Черемхів Коломийського району надійшло до поліції близько 4 години 3 травня.

Правоохоронці, що прибули на місце події, встановили, що на території заправки між двома компаніями людей виник конфлікт, під час якого зловмисник здійснив декілька пострілів з травматичного пістолета у бік інших.

У результаті 32 та 38-річні місцеві мешканці отримали поранення і були госпіталізовані, а правопорушник з місця події втік на авто.

Невдовзі правоохоронці розшукали та затримали нападника, який переховувався вдома. Ним виявився 33-річний мешканець Коломиї. 

 

Чоловіка затримали. У нього вилучили зброю, яку направили на експертизу. 

 

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ.

Українська правда
Теми: Івано-Франківська областьполіція


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