Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чоловік влаштував стрілянину на АЗС на Івано-Франківщині: двоє поранених

Вівторок, 4 травня 2021, 11:23
Чоловік влаштував стрілянину на АЗС на Івано-Франківщині: двоє поранених
Фото поліції

Мешканець Коломиї під час конфлікту на АЗС поранив з травматичного пістолета двох людей, згодом його затримали.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "Правоохоронці встановили та затримали зловмисника, який поранив двох чоловіків, вистріливши у них з травматичного пістолета. За даним фактом розпочато кримінальне провадження та з’ясовуються усі обставини події".

Деталі: Повідомлення про стрілянину на АЗС у селі Черемхів Коломийського району надійшло до поліції близько 4 години 3 травня.

Правоохоронці, що прибули на місце події, встановили, що на території заправки між двома компаніями людей виник конфлікт, під час якого зловмисник здійснив декілька пострілів з травматичного пістолета у бік інших.

У результаті 32 та 38-річні місцеві мешканці отримали поранення і були госпіталізовані, а правопорушник з місця події втік на авто.

Невдовзі правоохоронці розшукали та затримали нападника, який переховувався вдома. Ним виявився 33-річний мешканець Коломиї. 

 

Чоловіка затримали. У нього вилучили зброю, яку направили на експертизу. 

 

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Івано-Франківська областьполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Івано-Франківська область
На Говерлі блискавка вбила чоловіка й дівчинку
На Прикарпатті через негоду розмило дороги
"Їдь у свій Бахмут": у "Буковелі" чоловік образив військового на реабілітації
Останні новини
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: