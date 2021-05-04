Міністр внутрішніх справ і віцепрем'єр Чехії Ян Гамачек під час поїздки до Москви нібито планував запропонувати Кремлю "зам’яти" розслідування щодо причетності агентів РФ до вибухів на військових складах – в обмін на надання вакцини від коронавірусу "Спутник V", а також згоду Москви провести потенційну зустріч Путіна і Байдена у Празі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили журналісти Seznam Spravy, посилаючись на слова кількох джерел, присутніх в МВС на зустрічі 15 квітня – коли ще вважалося, що поїздка Гамачека до Москви 19 квітня відбудеться.

Це було за день після того, як він, на той ча ще й в.о. глави МЗС, публічно заявив про намір їхати домовлятися про "Спутник".

На зустрічі, за словами джерел, були також посол Чехії у Росії Вітезслав Півонька, керівник Офісу закордонних справ та інформації Марек Шимандл, керівник військової розвідки та керівник поліції. Ближче до кінця прибув також генпрокурор Павел Земан. При цьому, серед присутніх не було представника контррозвідки SIS – саме тієї інституції, яка найдовше розслідує справу щодо вибухів на військових складах у Врбетіце.

Гамачек нібито хотів запропонувати Росії владнати справу – відкласти подальше розслідування щодо вибухів у Врбетіце в обмін на поставку 1 млн доз вакцини Sputnik V та проведення потенційної зустрічі Владіміра Путіна і Джо Байдена у Празі. Досі Ян Гамачек стверджував, що заздалегідь знав, що поїздка до Москви не відбудеться і була прикриттям для підготовки вислання співробітників російського посольства.

Ян Гамачек на прямі запитання журналістів 3 травня назвав таку інформацію "повною нісенітницею".

Вже після публікації матеріалу виданням він відреагував серією постів у Твіттер, заявивши, що стаття грунтується на "спекуляції і брехні, яку ніхто з учасників (зустрічі) не підтверджував і не міг підтвердити, тому що цього не було".

"У жоден момент не відбувалося ніякого "бартеру" з Росією. Ці необгрунтовані спекуляції шкодять інтересам Чехії… Єдиною темою зустрічей був вплив вибухів у Врбетіце на держбезпеку і відносини між Чехією та РФ, частково й через те, що медіа мали деяку інформацію про справу Врбетіце і погрожували злити її", - заявив Гамачек.

Jednoznačně odmítám spekulace v článku Janka Kroupy „Svědectví: Hamáček chtěl v Moskvě vyměnit Vrbětice za milion Sputniků“ týkající se mé údajné snahy obchodovat informace z kauzy Vrbětice za dodávku vakcíny Sputnik V. — Jan Hamáček (@jhamacek) May 4, 2021

Тим часом частина опозиційних сил виступили з вимогою провести закриту сесію Палати депутатів, щоб отримати роз’яснення з приводу інформації, опублікованої у статті, та хочуть присутності на цій зустрічі керівників усіх спецслужб країни.

Лідер опозиційної ODS Пьотр Фіала заявив, що Гамачек має негайно піти у відставку.

"Він не може очолювати міністерство, яке відповідальне за безпеку – він, навпаки, ставить під загрозу безпеку громадян. І це ще одна причина, чому коаліція "Разом" вважає за необхідне висловити уряду вотум недовіри", - заявив він.

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства. Декілька країн ЄС приєдналися до вислання російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.

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