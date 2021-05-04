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МЗС Франції викликало посла РФ через санкції проти посадовців ЄС

Вівторок, 4 травня 2021, 19:29
МЗС Франції викликало посла РФ через санкції проти посадовців ЄС

До МЗС Франції викликали посла РФ Олексія Мєшкова, щоб висловити невдоволення санкціями Москви проти європейських посадовців.

Про це заявив представник МЗС Франції на брифінгу, повідомляє "Європейська правда".

Він нагадав, що Франція рішуче засуджує заходи, оголошені в п'ятницю 30 квітня російською владою проти кількох європейських чиновників, включаючи президента Європарламенту, віцепрезидентку Єврокомісії та французького депутата.

"Ми повторно висловлюємо їм нашу солідарність та підтримку. Ці заходи навряд чи зможуть деескалювати поточну напруженість, і тому ми очікуємо, що Росія буде поводитися відповідально" - сказав представник МЗС.

За його словами, це повідомлення було передане в понеділок, 3 травня, послу Російської Федерації Олексію Мєшкову під час його виклику до міністерства у справах Європи та закордонних справ.

"З цієї нагоди ми також висловили своє занепокоєння після нещодавнього затвердження указу щодо набору на службу місцевих працівників дипломатичних представництв та закликали Росію не імплементувати його" - сказав представник МЗС Франції.

Як повідомлялося, Євросоюз викликав посла РФ Володимира Чижова у зв’язку із запровадженням Росією санкцій проти низки європейських посадовців, у тому числі топ-посадовців ЄС. 

30 квітня РФ оголосило персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких - віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіядипломатичні відносиниЄСФранція
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