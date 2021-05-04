Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МЗС Франції викликало посла РФ через санкції проти посадовців ЄС

Вівторок, 4 травня 2021, 19:29

До МЗС Франції викликали посла РФ Олексія Мєшкова, щоб висловити невдоволення санкціями Москви проти європейських посадовців.

Про це заявив представник МЗС Франції на брифінгу, повідомляє "Європейська правда".

Він нагадав, що Франція рішуче засуджує заходи, оголошені в п'ятницю 30 квітня російською владою проти кількох європейських чиновників, включаючи президента Європарламенту, віцепрезидентку Єврокомісії та французького депутата.

"Ми повторно висловлюємо їм нашу солідарність та підтримку. Ці заходи навряд чи зможуть деескалювати поточну напруженість, і тому ми очікуємо, що Росія буде поводитися відповідально" - сказав представник МЗС.

За його словами, це повідомлення було передане в понеділок, 3 травня, послу Російської Федерації Олексію Мєшкову під час його виклику до міністерства у справах Європи та закордонних справ.

"З цієї нагоди ми також висловили своє занепокоєння після нещодавнього затвердження указу щодо набору на службу місцевих працівників дипломатичних представництв та закликали Росію не імплементувати його" - сказав представник МЗС Франції.

Як повідомлялося, Євросоюз викликав посла РФ Володимира Чижова у зв’язку із запровадженням Росією санкцій проти низки європейських посадовців, у тому числі топ-посадовців ЄС. 

30 квітня РФ оголосило персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких - віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі. 

Теми: Росіядипломатичні відносиниЄСФранція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Передумав: Ексрегіонал Колесніков підтвердив створення нової партії

Рябошапка назвав одну з причин його відставки – справа Хантера Байдена

Ще 4 області можуть вийти з "червоної" зони

відео Про Крим і Голодомор: Дудь показав вирізаний шматок інтерв'ю з Івангаєм

У Порошенка заявляють, що він не контролює офшори і що ОП слідкує за ним на Кіпрі 

ВиправленоЖитомирська область переходить із червоної в жовту зону

Усі новини...
Росія
Боррель обговорив з держсекретарем США агресивну поведінку РФ
Степанов: "Спутника" в Україні не буде
Про Крим і Голодомор: Дудь показав вирізаний шматок інтерв'ю з Івангаєм
Останні новини
19:29
МЗС Франції викликало посла РФ через санкції проти посадовців ЄС
19:19
Ethereum встановила новий рекорд вартості
19:14
Передумав: Ексрегіонал Колесніков підтвердив створення нової партії
18:56
G20 підтримують введення паспортів вакцинації для туристів – Bloomberg
18:55
Коболєв пов'язує своє звільнення з $2 млрд на рахунках "Нафтогазу"
18:20
Ворог відкривав вогонь із забороненої зброї біля Водяного – ООС
18:11
У Німеччині схвалили послаблення обмежень для вакцинованих
18:02
В Албанії стартували масштабні навчання НАТО і США
17:48
Рябошапка назвав одну з причин його відставки – справа Хантера Байдена
17:34
У Польщі виявили два осередки індійського штаму коронавірусу
Усі новини...