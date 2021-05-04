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У Росії вважають, що Захід не може змиритись з їх "успіхами"

Вівторок, 4 травня 2021, 23:00

У МЗС Росії заявили, що санкції проти Москви є свідченням того, що Захід не може змиритись із їх "успіхами" та "посиленням конкурентноспроможності".

Джерело: росЗМІ "Риа.Новости" з посиланням на речницю МЗС Марію Захарову

Пряма мова: "Ескалація взаємного санкцій тиску надає комплексну негативний вплив як на російську, так і на західну економіку. Оцінки обопільного збитку різняться і носять суб'єктивний характер, але обчислюються сотнями мільярдів доларів…

Їм, мабуть, складно змиритися з очевидними успіхами російської економіки, підвищенням її міжнародної конкурентоспроможності, розширенням присутності якісних російських товарів і послуг на світових ринках".

Деталі: У Москві продовжують вважати, що санкції проти них є "жестом відчаю" США та Європи. Захарова також каже, що Росія буде "боротись із залежність економіки від долара". 

Передісторія:

  • 15 квітня адміністрація президента США Джо Байдена запровадила нові санкції проти РФ через її дії проти суверенітету та інтересів США – втручання у вибори та кібератаки. З США також висилають 10 російських дипломатів, оскільки серед них є представники спецслужб РФ.
  • У відповідь на санкції США Росія заборонила в’їзд восьми чинним та колишнім американським високопосадовцям, зокрема керівниками силових відомств, через причетність до "реалізації антиросійського курсу".

Теми: санкціїРосіяСША


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