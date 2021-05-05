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У Бразилії 18-річний нападник убив у дитсадку трьох дітей і двох дорослих

Середа, 5 травня 2021, 06:23
У Бразилії 18-річний нападник убив у дитсадку трьох дітей і двох дорослих

У муніципалітеті Саудадіс у Бразилії 18-річний підліток з мачете увірвався в дитячий сад, вбив трьох дітей і двох співробітниць.

Джерело: DW із посиланням на місцеві ЗМІ

Пряма мова глави муніципалітету Масіела Шнайдера: "Це найтрагічніший день в нашій історії. Ми не знаємо, як потрібно себе вести. Це мій перший термін, мені 35 років і у мене самого маленька дитина".

Деталі: Загиблим дітям не виповнилося і двох років.

Більшого числа жертв вдалося уникнути завдяки тому, що інші співробітниці встигли замкнутися з дітьми в пеленальной кімнаті.

Після нападу зловмисник завдав собі важкі поранення, імовірно, намагаючись накласти на себе руки.

Його нейтралізували місцеві жителі, які були поряд, після чого нападника доставили до лікарні.

Поки невідомо, чи були у підлітка проблеми з психікою, і яким був мотив його дій. Поліція обшукує будинок нападника.

Влада штату Санта-Катаріна, де розташований Саудадіс, оголосили триденну жалобу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Бразиліявбивство
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