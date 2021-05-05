Головні новини вівторка і ночі: Порошенко та офшори, нова партія ексрегіонала

Дослідники корупції виявили щонайменше 6 офшорних компаній, пов'язаних з бізнес-імперією Порошенка, партія ЄС заперечує цю інформацію; ексрегіонал Колесніков підтвердив створення нової партії - актуальні новини 4 травня і ночі.

Про Порошенка і офшори

Петро Порошенко контролював щонайменше 6 офшорних компаній, які користувалися послугами австрійського "Райффайзен Банк Інтернешнл", ще 11 офшорних компаній мали зв'язки з бізнес-імперією Порошенка, виявили дослідники корупції.

Партія "Європейська солідарність" запевняє, що Петро Порошенко не є бенефіціаром, не контролював і не контролює жоден із офшорів, володіння якими йому приписують автори розслідування Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

Про нову партію ексрегіонала

Борис Колесніков, колишній нардеп від "Партії Регіонів" та "Опозиційного блоку", міністр уряду Миколи Азарова, підтвердив створення нової політичної партії, від чого напередодні відхрестився.

Про інші важливі новини

За добу 3 травня в Україні виявили 2 472 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 325 осіб, померли 166 хворих, одужали 7 815 осіб.

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд перебуватиме з візитом в Україні разом з главою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном.

Колишній британський розвідник Крістофер Стіл, який склав "досьє" на 45-го президента США Дональда Трампа, надав ФБР другий такий документ під час його президентства.

Із 5 травня у Житомирській області будуть послаблені карантинні заходи, регіон перейде з червоної зони епідемічної небезпеки в жовту.

Російський журналіст Юрій Дудь після докору опублікував у Telegram фрагмент інтерв'ю українця Івана Рудського, відомого як блогер EeOneGuy, який вирізали з підсумкової версії шоу "вДудь".

Незабаром Запорізька, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська області зможуть вийти з червоної зони карантину, якщо покращення епідситуації у них збережеться.

Під час прибирання на цвинтарі у смт Верхньоторецьке місцевий житель підірвався на невстановленому вибуховому предметі.

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка припустив, що відмова втручатись у справу сина тодішнього кандидата у президента США Джо Байдена – Хантера, могла стати ще одною причиною його відставки.

Європейський Союз запустить паспорта вакцинації від коронавірусу для туристів з другої половини червня.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який довгий час заперечував небезпеку коронавірусу, назвав європейців та американців "мерзотниками" через те, що не допомогли боротись із пандемією.

Президент США Джо Байден заявив, що хотів би зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним під час червневої поїздки до Європи.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 4 травня підписав указ, яким позбавив звань понад 80 колишніх військовослужбовців і співробітників різних силових відомств.

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен і речник Держдепу Нед Прайс заявили, що на Росію потрібно тиснути, аби вона виконувала свої зобов’язання.

За минулу добу у світі діагностували понад 775 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії та США, Україна займає 26 місце у світі, 7 в Європі.